Встреча активистов общественной организации «Дети войны» прошла в Одинцове

Мероприятие с участием активистов общественной организации «Дети войны» состоялось в молодежном центре Одинцова. Сообщество создали, чтобы помогать обеспечивать достойную жизнь ветеранам, пережившим ужасы Второй мировой войны, а также сохранять память о роли детей в достижении победы над фашизмом.

Участниками мероприятия стали заместитель председателя Общероссийской общественной организации «Дети войны» Тамара Маслова, блокадник Анатолий Павлов и активистка Раиса Придиус. Они рассказали детям и подросткам, в числе которых были волонтеры проекта «Волонтеры Подмосковья», о работе своей организации, о предоставляемой помощи участникам специальной военной операции, а также поделились личными историями.

Тамара Маслова получила подарок в виде открыток с изображением своего портрета, который занял первое место в конкурсе, приуроченном к юбилею Победы.