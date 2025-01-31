Встреча администрации Жуковского с жителями прошла в школе № 13

В городском округе Жуковский прошла выездная встреча представителей администрации муниципалитета с жителями. Мероприятие организовали в школе № 13. На встрече обсудили вопросы ЖКХ, безопасности, благоустройства, образования и другие.

На вопросы жителей отвечали глава Жуковского Борис Аубакиров, его заместители, специалисты администрации округа, сотрудники управляющих компаний, депутаты, представители Общественной палаты. Встречу также посетили председатель Жуковского отделения ассоциации председателей многоквартирных домом Елена Канышева и представитель МосОблЕИРЦ.

По словам руководителя муниципалитета, в частности, на мероприятии подняли темы отсутствия освещения на детской площадке, необходимости установки домофона в подъезде и «лежачего полицейского» у дома, комплексного благоустройства дворовых территорий, замены розлива горячего водоснабжения в подвале, уборки смета с тротуара.

Так, жители интересовались, когда устранят проблему с горячим водоснабжением на улице Горельники, дом № 5. Специалисты управляющей компании ответили, что сейчас там меняют систему розлива горячей воды, работы завершат до 20 февраля.