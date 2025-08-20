Встреча администрации Жуковского с жителями пройдет в школе № 10 26 августа

В городском округе Жуковский 26 августа пройдет встреча администрации с жителями по общим вопросам. Мероприятие начнется в 18:00 и пройдет на территории школы № 10 на улице Левченко, дом 7.

Кроме того, в ходе выездной администрации любой желающий сможет пройти диспансеризацию. Для прохождения медосмотра необходимо иметь при себе медицинский полис, СНИЛС и ИНН.

«Уважаемые жители, приглашаем вас принять участие в выездной администрации, в рамках которой можно будет задать любые интересующие вас вопросы», — обратился к жуковчанам глава городского округа Андроник Пак.

На встрече также можно будет подать письменные заявления.

В работе мероприятия примут участие глава Жуковского, его заместители, а также сотрудники профильных управлений и отделов администрации.

Напомним, что выездные администрации проводятся ежемесячно. В июле встреча проходила в школе № 8 на улице Фрунзе.