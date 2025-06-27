Встреча администрации Воскресенска с жителями прошла в селе Федино

В городском округе Воскресенск продолжается практика проведения встреч администрации в формате выездных приемов, направленных на непосредственное общение с жителями и оперативное решение их проблем. На этот раз встреча состоялась в селе Федино, куда пришли не только местные жители, но и представители близлежащих населенных пунктов.

Глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин отметил, что большинство вопросов и обращений касались сферы благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства. Жители села Федино выразили особую озабоченность необходимостью установки «лежачего полицейского» на одной из наиболее загруженных дорог, а также обустройством тротуара, ведущего к детскому дошкольному учреждению, что повысит безопасность детей и родителей.

Кроме того, в ходе встречи обсуждались проблемы других населенных пунктов округа. Так, жители села Сабурово подняли вопрос ремонта местной дороги, а в деревне Скрипино потребовалась замена устаревшего трансформатора, обеспечивающего энергоснабжение. Всего по итогам приема было зарегистрировано 16 обращений, каждое из которых взято на контроль.

«Часть вопросов удалось решить оперативно, на месте. А те вопросы, которые требуют более детальной проработки или выезда специалистов на места, взяты в работу и находятся под моим личным контролем», — подчеркнул Алексей Малкин. Он также выразил уверенность, что регулярные выездные приемы способствуют укреплению диалога между властью и жителями округа, а также повышают эффективность работы муниципальных служб.

В дальнейшем планируется продолжать проведение подобных встреч в разных населенных пунктах городского округа Воскресенск с целью своевременного выявления и решения актуальных проблем жителей.