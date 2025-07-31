Встреча администрации Воскресенска с жителями прошла в Белоозерском

Мероприятия в выездном формате продолжаются в городском округе. Глава Воскресенска Алексей Малкин, его заместители и профильные специалисты ответили в минувшую среду на вопросы жителей города Белоозерский.

Большая часть обращений касалась содержания многоквартирных домов. Жителей также интересовал капитальный ремонт тротуара у поликлиники № 6 и железнодорожной станции «Белоозерская». Горожане отметили и необходимость благоустройства дворовой территории по улице Юбилейной.

«Все обращения жителей будут отработаны. Ряд вопросов по их просьбе мы направим в Фонд капитального ремонта, потому что жилой фонд здесь уже старый», — рассказал Алексей Малкин.

В дальнейшем планируется продолжать проведение подобных встреч в разных населенных пунктах городского округа Воскресенск с целью своевременного выявления и решения актуальных проблем жителей.

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