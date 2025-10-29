Встреча администрации Солнечногорска с жителями прошла в поселке Голубое

На выездном приеме было задано около 70 вопросов. Темы касались ремонта дорог, уличного освещения, общественного транспорта и инженерной инфраструктуры.

В мероприятии участвовали первый заместитель главы Солнечногорска Виталий Тушинов, профильные заместители, руководители подразделений и депутаты.

«Темы благоустройства и ЖКХ стали самыми популярными. Но по каждому из них у жителя теперь есть понимание и сроки решения вопроса, а некоторые их них удалось решить прямо на месте. Направляем по указанным обращениям все необходимые службы, чтобы все работало как надо», — отметил глава округа Константин Михальков.

Большая часть обращений касалась обслуживания канализационно-насосной станции. Жители интересовались ходом ремонтных работ и мерами по предотвращению разливов стоков.

«Детально разъяснили, каким образом проводятся работы, что будет сделано, как обеспечим безопасность и как в дальнейшем исключим подобные ситуации. Сейчас на КНС уже работает подрядчик, часть техники установлена на площадке. Сроки выполнения — до конца года. Большое внимание уделяем резервированию мощности энергоснабжения. Мы создали специальную систему, которая перехватывает мусор из канализационных стоков. Дополнительно проведем мероприятия, которые позволят очень быстро выполнять ремонтно-профилактические работы», — рассказал Виталий Тушинов.

Кроме того, по итогам встречи взят под контроль вопрос общественного транспорта в Голубом. Совместно с перевозчиком прорабатывается улучшение расписания, рассматриваются варианты увеличения рейсов и введения автобусов большего класса. Также планируется расширение улично-дорожной сети для увеличения пропускной способности и сокращения пробок.