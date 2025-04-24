Встреча администрации со старостами сельских поселений прошла в Мытищах

Мероприятие прошло при участии начальника пожарно-спасательной части № 236 Главного контрольного управления Московской области «Мособлпожспас» Дмитрия Анисимова. Вместе со старостами на встрече обсудили необходимые меры безопасности и действия при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Старостам предоставили информационный материал по пожарной безопасности, передали памятки для населения и листовки для размещения на информационных стендах. Проведение таких встреч позволило наладить более тесное взаимодействие между разными уровнями власти и обществом. Совместное взаимодействие поможет справиться с возникновением угроз возгорания.

Вопрос пожарной безопасности всегда будет оставаться актуальным, и пожарная охрана в тандеме с местными властями и населением, продолжит свою миссию по защите природы и людей от огненной опасности.