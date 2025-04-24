Встреча администрации со старостами сельских поселений прошла в Мытищах

Традиционную тематическую встречу со старостами населенных пунктов территориального управления «Федоскино» провел заместитель главы городского округа Мытищи Павел Нуштаев. Пожароопасный период стал главной темой беседы.
Мероприятие прошло при участии начальника пожарно-спасательной части № 236 Главного контрольного управления Московской области «Мособлпожспас» Дмитрия Анисимова. Вместе со старостами на встрече обсудили необходимые меры безопасности и действия при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Старостам предоставили информационный материал по пожарной безопасности, передали памятки для населения и листовки для размещения на информационных стендах. Проведение таких встреч позволило наладить более тесное взаимодействие между разными уровнями власти и обществом. Совместное взаимодействие поможет справиться с возникновением угроз возгорания.
Вопрос пожарной безопасности всегда будет оставаться актуальным, и пожарная охрана в тандеме с местными властями и населением, продолжит свою миссию по защите природы и людей от огненной опасности.
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