Встреча администрации с жителями Звенигорода пройдет в Одинцовском округе 30 июня

Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

30 июня в Звенигороде пройдет прием жителей в формате «Выездной администрации». Обратиться с вопросами к представителям власти можно будет с 10:00 до 12:00.

Жители Одинцовского округа смогут обсудить с представителями администрации вопросы жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, здравоохранения и капитального ремонта. Прием организуют в Культурном центре имени Любови Орловой по адресу: улица Московская, дом 11, в здании кинотеатра.

В работе примут участие глава Одинцовского округа Андрей Иванов, его профильные заместители, сотрудники МКУ «МЦУР», специалисты главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий, представители Одинцовской областной больницы, а также депутаты.

Планируется, что жители смогут получить разъяснения по индивидуальным обращениям и задать вопросы профильным специалистам. В администрации подчеркнули открытый формат общения с населением.

«Формат прямого диалога позволяет оперативно реагировать на обращения жителей и разбирать вопросы на месте», — сообщили в администрации округа.

Запись на прием ведется в рабочие дни. С понедельника по четверг она доступна с 09:00 до 18:00, в пятницу — с 09:00 до 15:30. Перерыв установлен с 13:00 до 13:45. Подробный график размещен на официальном сайте администрации в разделе «Местное самоуправление».