Встреча администрации с жителями Вереи прошла в Наро-Фоминском округе

23 июня в Верее прошла встреча жителей с заместителями главы округа и руководителями профильных служб. На ней рассмотрели вопросы ЖКХ, социальной сферы, транспорта и благоустройства.

Жители озвучили ряд проблем, связанных с состоянием многоквартирных домов и работой коммунальных систем. В числе основных тем оказались ремонт кровель, деятельность управляющих компаний и состояние инженерной инфраструктуры. Отдельно обсуждались случаи подтоплений в жилом секторе после аварий на сетях водоснабжения.

Так, жители дома на улице Ленинской сообщили о регулярных подтоплениях, которые возникают из-за аварий на водопроводе. Также поступили обращения по переулку Мазурова, где у дома № 4 после дождей скапливается вода у входа в подъезд. Эти ситуации связаны с недостатками системы водоотведения.

Затронуты вопросы развития социальной инфраструктуры. Жители предложили заменить окна в детском саду № 17 и обустроить резиновое покрытие на детской площадке для повышения безопасности детей. Обсуждалось и состояние транспортного обслуживания, включая увеличение вместимости автобусов на маршруте № 23.

Отдельно прозвучали обращения по дорожной инфраструктуре. Жители предложили привести в порядок дорогу к храму Илии Пророка, отметив ее неудовлетворительное состояние. Также поднимались вопросы, связанные со здравоохранением и социальной поддержкой населения.

Один из представителей администрации подчеркнул важность оперативного реагирования на обращения жителей.

«Каждое обращение фиксируется и передается в профильные службы для дальнейшей проработки и принятия решений», — отметил он.

Все поступившие вопросы направлены специалистам для дальнейшего рассмотрения и подготовки решений.