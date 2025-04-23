Встреча администрации с жителями улицы Борисовки прошла в Мытищах

Темой обсуждения стала предстоящая замена трубопровода в домах 16 и 16а. Ремонтные работы уже начались.

Коммунальные службы округа Мытищи совместно с управляющей компанией приступили к замене локальных участков горячего водоснабжения. Уже поменяли трубы в 34 квартирах и семи стояках дома номер 16а. Продолжаются работы еще на пяти стояках во втором и третьем подъездах этого же дома.

Даны поручения приступить к замене трубопровода в многоквартирном доме № 16. Графики проведения указанных работ предоставят председателям советов домов.

Жильцы в случае аварии могут обратиться по телефону 8 (495) 584-00-00. Усилен также контроль аварийных бригад и службы 112 по данным адресам на время праздников.

Администрация будет незамедлительно проводить встречи с жителями в случае существенного отклонения от графиков.