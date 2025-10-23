Встреча администрации с жителями прошла в ЖК «Мытищи Лайт»

Директор управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Мытищ Станислав Карнаухов провел встречу с жителями многоквартирных домов № 11, 13 и 15 на улице Красная Слобода. Обсуждали два важных вопроса: организацию общего собрания собственников для смены действующей управляющей компании на новую и установку знаков, запрещающих парковку.

Сотрудники Министерства по содержанию территорий и Государственного жилищного надзора Московской области, депутаты и представители управляющих компаний присутствовали на встрече.

Жителям дали разъяснения о проведении общего собрания собственников через систему Геоинформационной системы жилищно-коммунального хозяйства, включая порядок обжалования протоколов в случае несогласия с принятым решением. В итоге многоквартирный дом включат в реестр лицензий новой управляющей компании.

Касаемо установки запрещающих знаков на внутридворовой территории по адресу: Красная Слобода, 15, жителям дали разъяснения о необходимости вынесения этого вопроса на комиссию по безопасности дорожного движения.