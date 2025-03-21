Встреча администрации с жителями прошла в школе № 8 в Жуковском

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Жуковский

Основными темами обсуждения стали работа управляющих компаний, капитальный ремонт, содержание дворовых территорий и детских площадок. Встреча в формате выездной администрации прошла в спортивном зале школы № 8.

С горожанами общались глава округа Борис Аубакиров, его заместители, сотрудники администрации, представители управляющих компаний, обслуживающих организаций, депутаты и члены Общественной палаты.

«Тема жилищно-коммунального хозяйства волнует жителей больше всего. И больше всего вопросов именно по этому направлению. Еще одна актуальная тема на сегодня — это проведение собрания собственников в электронном формате через ГИС ЖКХ. Разъяснили жителям алгоритм», — рассказал глава Жуковского.

Жители задали на встрече большое количество вопросов на разные темы. Сергей Лукин, например, просил установить шлагбаум во дворе своего дома. А Екатерина Штуц обратилась к главе муниципалитета с предложением открыть выставку работ местных художников.

Подобные выездные встречи проходят в округе ежемесячно.

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