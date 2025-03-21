Встреча администрации с жителями прошла в школе № 8 в Жуковском

«Тема жилищно-коммунального хозяйства волнует жителей больше всего. И больше всего вопросов именно по этому направлению. Еще одна актуальная тема на сегодня — это проведение собрания собственников в электронном формате через ГИС ЖКХ. Разъяснили жителям алгоритм», — рассказал глава Жуковского.