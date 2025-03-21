Встреча администрации с жителями прошла в школе № 5 во Фрязине

Вопросы, поднятые на встрече, касались самых разных сфер: от жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства до имущественных вопросов и здравоохранения. Особое внимание уделили качеству медицинских услуг. Представитель обособленного подразделения имени Гольца Щелковской больницы разъяснил жителям интересующие их темы в сфере медицины.

«Каждый вопрос разбираем детально — ответственные по каждой сфере находятся в одном месте, а по большинству из них разъяснения даются на месте. Те проблемы, которые требуют дополнительной проработки, взяты на контроль», — отметил Дмитрий Воробьев.

Формат «выездной администрации» уже доказал свою эффективность. Он не только позволяет оперативно реагировать на запросы горожан, но и способствует укреплению доверия между властью и жителями. Ведь только в открытом диалоге можно найти решения, которые будут отвечать интересам всех сторон.

Подобные встречи являются реальным инструментом для улучшения качества жизни в городе. Жители Фрязина это понимают, о чем свидетельствует их активное участие в мероприятии.