Встреча администрации с жителями прошла в поликлинике № 2 в Мытищах

29 июля состоялась встреча в формате выездной администрации в поликлинике № 2. Прием для работников здравоохранения вели сотрудники администрации и депутатский корпус.

Инициатива подобных мероприятий продиктована простым, но важным принципом: каждый медицинский работник, ежедневно спасающий жизни и заботящийся о здоровье людей, сам является жителем округа.

Актуальными темами обращений стали благоустройство дворов, содержание многоквартирных домов, установка дорожных знаков и запись детей в кружки и секции. Такой формат позволяет сэкономить время медиков, которые часто не имеют возможности посетить подобные встречи.

Вопросы, которые потребовали дополнительной проработки и рассмотрения, профильные службы взяли на контроль. По всем остальным обращениям были даны развернутые и подробные ответы и разъяснения. Такая прямая коммуникация помогает оперативно решать запросы и делает жизнь города комфортнее для тех, кто заботится о нашем здоровье.