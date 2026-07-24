Встреча администрации с жителями прошла в Наташинском парке в Люберцах

Удобство таких приемов для жителей очевидно: не надо ходить по кабинетам, представители всех городских сфер — от ЖКХ и транспорта до соцподдержки — собраны в одном месте. Во встрече участвовал и глава округа Владимир Волков.

Стол ЖКХ на выездной администрации в Люберцах, как всегда, был самым востребованным. Люди приходили с самыми разными вопросами. Людмила Куличкина, к примеру, просила о ремонте дома № 40 на улице Попова. Жительница Люберец приходит на выездной прием не первый раз. «Это очень эффективно для меня лично, ну и для других, я так думаю. Внимательно относятся все. Я благодарна, я довольна», — поделилась Людмила Попова.