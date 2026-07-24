Встреча администрации с жителями прошла в Наташинском парке в Люберцах
Формат «выездной администрации» в Люберцах практикуют еженедельно в разных местах. Очередная встреча состоялась в Наташинском парке.
Удобство таких приемов для жителей очевидно: не надо ходить по кабинетам, представители всех городских сфер — от ЖКХ и транспорта до соцподдержки — собраны в одном месте. Во встрече участвовал и глава округа Владимир Волков.
Стол ЖКХ на выездной администрации в Люберцах, как всегда, был самым востребованным. Люди приходили с самыми разными вопросами. Людмила Куличкина, к примеру, просила о ремонте дома № 40 на улице Попова. Жительница Люберец приходит на выездной прием не первый раз. «Это очень эффективно для меня лично, ну и для других, я так думаю. Внимательно относятся все. Я благодарна, я довольна», — поделилась Людмила Попова.
Жителей также консультировала уполномоченный по правам ребенка Московской области Ксения Мишонова. «Вообще, выездная администрация — это такой проект губернатора, который идет уже несколько лет, и это уникальная возможность, на мой взгляд, сразу узнать, в чем проблема. Людям есть возможность напрямую власти задать свои вопросы и поделиться всем тем, что у них наболело. И мне кажется, что решение любых проблем сокращается в разы», — отметила Ксения Мишонова.
Следующая выездная встреча с администрацией пройдет в Люберцах через неделю.