Встреча администрации с жителями прошла в Мытищах

Заместитель главы городского округа Мытищи Александр Хаюров 5 февраля проверил состояние территории у дома № 5 на проспекте Астрахова и встретился с местными жителями для обсуждения вопросов уборки снега и наледи.

По итогам выезда управляющей компании дано поручение в кратчайшие сроки предоставить детальный график очистки придомовых территорий. Александр Хаюров подчеркнул, что совместно с Министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области мониторинг работ будет вестись ежедневно — как дистанционно, так и с выездом на место.

«Зима в этом году выдалась по-настоящему снежной. Коммунальные службы продолжают очищать территории от снега. Отрабатывается каждое обращение от жителей», — ранее отметила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

Напоминаем, что свои заявки по уборке снега и наледи жители могут направлять в Зимний штаб городского округа Мытищи по телефону: 8 (917) 583-63-43.