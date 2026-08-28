Встреча администрации с жителями прошла в Мытищах

25 августа заместитель главы городского округа Мытищи Артур Суворов провел встречу в формате срочной выездной администрации с жителями улицы Фабричной в микрорайоне Пироговский. Участие также приняли представители депутатского корпуса и специалисты профильных управлений администрации округа.

Самые актуальные темы обсудили во время общения — вопросы содержания и обустройства детских площадок. Один из основных вопросов жителей дома № 15 по улице Фабричной — работа расположенного рядом предприятия.

«Вместе с жителями, арендатором и представителями производства разобрали существующую логистику. Большегрузные автомобили при заезде и выезде вынуждены совершать маневры в непосредственной близости от жилого дома. Согласен с жителями: в месте, где постоянно ходят люди и дети, это небезопасно. Предприятию дали две недели на перестройку логистики. Договорились переходить на малотоннажный транспорт, чтобы исключить подобные маневры и минимизировать дискомфорт для жителей», — отметил Артур Суворов.

Жителям пояснили возможный механизм решения вопросов. По соседству продолжается строительство новой детской площадки по губернаторской программе. Это масштабный проект на 450 квадратных метров. В ближайшее время на объекте будет выполнена сборка игровых конструкций и осуществлено озеленения территории.

«В сентябре в рамках акции „Лес Победы“ выйдем сюда вместе с жителями, чтобы провести большую высадку деревьев и кустарников, обустроить газон», — отметил Артур Суворов.