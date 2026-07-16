Встреча администрации с жителями прошла в Мытищах

Встреча в формате «выездной администрации» состоялась в лицее № 34. Главной темой мероприятия стали земельные и дорожные вопросы, социальная газификация, содержание многоквартирных домов и благоустройство общественных пространств.

Благодаря такому формату взаимодействия жители Мытищ имеют возможность непосредственно задать свои вопросы представителям администрации, депутатам, членам Общественной палаты, сотрудникам правоохранительных органов и представителям организаций, занимающихся ресурсоснабжением. Все это происходит в непосредственной близости от мест проживания.

Сотрудники администрации на все обращения постарались предоставить максимально полные ответы. Темы, требующие более детальной проработки, взяты под контроль соответствующими специалистами.

Такие встречи сотрудников администрации городского округа с жителями по поводу самых разных вопросов и тем в муниципалитете проходят регулярно. Следующее мероприятие будет анонсировано на официальных ресурсах.