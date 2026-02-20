Встреча администрации с жителями прошла в Мытищах

Заместитель главы городского округа Александр Хаюров совместно с депутатским корпусом, представителями Министерства чистоты, застройщика и руководства управляющей компании провел встречу с жителями первого корпуса дома № 7 на улице Полковника Романова. Участники мероприятия обсудили вопросы, касающихся содержания многоквартирного дома, состояния придомовых территорий и подземного паркинга.

Александр Хаюров сообщил, что управляющей компании поручено организовать комплексное обследование дома — его проведут совместно с застройщиком и управлением жилищно коммунального хозяйства. Виды и сроки работ, необходимых для устранения дефектов, определят по итогам проверки.

Управляющая компания также обязана предоставить жителям перечень уже ранее проведенных мероприятий и затраты по ним. Все озвученные вопросы останутся на контроле ответственных лиц.