Встреча администрации с жителями прошла в микрорайоне Южный в Котельниках

Большое внимание на встрече уделили комплексному благоустройству в микрорайоне Силикат, которое стартовало в мае. Жители попросили внести корректировки в проект КБДТ.

Также поднимался вопрос о компенсационной высадке деревьев после благоустройства двора дома 23-25 в микрорайоне Силикат. Жителей заверили, что после окончания работ взамен ранее спиленных деревьев посадят новые.

В администрацию округа также поступил вопрос о контроле за лицами без определенного места жительства. Автору обращения объяснили, что эту категорию граждан курируют специализированные службы. При необходимости на место выезжают мобильные бригады, которые предоставляют социальную и медицинскую помощь, а также помогают в размещении в приютах и других учреждениях.