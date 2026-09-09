Встреча администрации с жителями прошла в Люберцах

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков провел выездную администрацию в школе № 28 микрорайона Зенино, в которой приняли участие представители регионального Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры, депутат Мособлдумы Дмитрий Дениско и местный депутатский корпус. Основными темами встречи стали влияние запуска Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА) на транспортную ситуацию, благоустройство территории и развитие социальной инфраструктуры.

На прошлой неделе губернатор Московской области Андрей Воробьев дал старт движению по всей трассе ЮЛА, что уже обеспечило перераспределение транспортных потоков. Часть автомобилей ушла с Октябрьского проспекта и Егорьевского шоссе. Как отметил Владимир Волков, ЮЛА обеспечила удобную связь с М-12 и Московским скоростным диаметром, а время в пути от М-5 до трассы «Восток» сократилось с 25–30 минут до 10. До 2027 года появятся отдельные съезды для Томилино и Красково, что сделает доступ к магистрали еще более комфортным.

Особое внимание на встрече уделили вопросам благоустройства и развитию социальной инфраструктуры. В микрорайоне Зенино продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, крупнейшей школы округа на 1650 мест и Центра безопасности. Начало работ по благоустройству сквера на улице Дружбы стало еще одним важным шагом по улучшению городской среды. Проект реализуется в рамках народной программы «Единой России» и программы губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Дорогие жители, благодарю вас за неравнодушие и конструктивный диалог!» — отметил Владимир Волков. Участники встречи также обсудили текущее содержание территории и работу управляющих компаний, что позволило выявить проблемные точки и наметить пути их решения.