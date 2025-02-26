Встреча администрации с жителями прошла в Доме культуры в Пушкино

Администрация Пушкинского округа провела встречу с жителями в местном Доме культуры. Большинство вопросов касались сфер жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

На мероприятие пришли глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов, его заместители, депутат Мособлдумы Михаил Ждан, активисты «Единой России», сотрудники управлений администрации муниципалитета и представители ресурсоснабжающих организаций. Они рассмотрели обращения от 115 жителей.

Вопросы касались работы водоканала и обслуживания систем канализации, здравоохранения, благоустройства, доступности транспорта и досуга для жителей. По мнению пришедших на встречу, такой формат взаимодействия очень эффективен для решения насущных проблем.

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