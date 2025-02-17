Работу алкомаркетов во дворах запретят в округе Пушкинский

Глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов принял участие в еженедельной встрече, которую провел губернатор Московской области Андрей Воробьев. На совещании рассмотрели важные изменения в законодательстве, направленные на обеспечение безопасности и здоровья жителей региона.

С 5 февраля 2025 года начал функционировать реестр контролируемых лиц, который исключит нахождение в стране тех, кто не имеет законных оснований для пребывания. Это нововведение позволит правоохранительным органам оперативно получать необходимые данные и улучшит контроль за ситуацией.

Также обсудили новые меры, касающиеся продажи алкогольной продукции. За последние годы количество торговых точек, реализующих алкоголь, увеличилось на 30%, что вызвало беспокойство у местных жителей. В ответ на обращения граждан Мособлдума приняла изменения в закон, которые вступят в силу с 1 сентября. Теперь продажа алкоголя будет запрещена во дворах жилых домов, а также будет ограничено время продажи спиртного в заведениях общественного питания, находящихся в жилых домах, с 23:00 до 8:00.

Губернатор подчеркнул необходимость внимательного подхода к организации нестационарной торговли в регионе.

«Важно продолжать наводить порядок в Подмосковье и уделять внимание нестационарной торговле», — отметил Андрей Воробьев. Эти инициативы уже начали внедряться в микрорайоне Дзержинец города Пушкино и будут постепенно распространяться на другие территории.

Максим Красноцветов добавил, что вопросы будут прорабатываться совместно с арендаторами и владельцами торговых объектов.

Местные жители положительно отреагировали на новые меры. «Мы давно ждали таких изменений. Теперь по ночам станет тише и спокойнее, а дворы будут безопаснее», — поделилась мнением жительница Ольга Селиванова.