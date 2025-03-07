Встреча администрации с жителями прошла в ДК «Силикат» в Котельниках

Горожан больше всего интересовали темы работы общественного транспорта и начисления за коммунальные ресурсы. Также обсуждалось обустройство площадки для выгула собак, содержание территорий и другие вопросы.

Представители ресурсоснабжающей организации и «МособлЕИРЦ» дали подробные разъяснения по единому платежному документу за февраль. Показания счетчиков по отоплению за декабрь 2024 года были сняты досрочно из-за раннего закрытия годовой отчетности в «МосОблЕИРЦ». Поэтому в январе было принято решение не включать полную стоимость ресурса, потребленного в декабре, чтобы снизить финансовую нагрузку после праздничных дней. Эту разницу учли в февральских квитанциях. Получить данные по показаниям за зимние месяцы жители смогут, обратившись в ресурсоснабжающую организацию.

Жители Котельников на встрече пожаловались представителям администрации на нарушения графика работы общественного транспорта, отсутствие расписания и проблемы с оплатой социальными картами на некоторых маршрутах. В результате в Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья было направлено письмо по вопросу перераспределения транспортных средств. Два автобуса с маршрута № 5 «метро Котельники — Аутлет „Белая Дача“» предлагается перенести на маршрут 2к «микрорайон Силикат — метро Котельники».

Предприятие «Мострансавто» внесло изменения в части сокращения времени подачи автобусов для посадки до трех минут.