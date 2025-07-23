Встреча администрации с жителями прошла в библиотеке в Шатуре

В Шатурской модельной библиотеке состоялась встреча администрации с жителями города. В начале мероприятия депутат Совета депутатов муниципального округа Шатура Ольга Бурмистрова выразила благодарность участникам клуба «Активное долголетие» за их активное участие в сборе гуманитарной помощи для участников специальной военной операции и плетении маскировочных сетей.

Заместитель главы администрации Сергей Пигуль сообщил, что управляющая компания «Прогресс-Рошаль» включит этот дом в план ремонта подъездов на 2026 год, а до начала осенне-зимнего периода будет приведена в порядок входная группа, чтобы обеспечить тепло и сухость в подъездах.

Помимо получения общей информации, пенсионеры имели возможность задать личные вопросы представителям местной власти. Так, Роза Зимнюкова, старшая по дому № 32 на проспекте Ильича, поинтересовалась сроками ремонта подъезда.

Жительница Шатуры Евгения Яворская подняла вопрос благоустройства города и выразила обеспокоенность тем, что владельцы торговых точек часто не следят за чистотой и порядком на прилегающих территориях.

Начальник управления инвестиций и экономического развития Елена Литвинова пообещала обратить внимание предпринимателей, особенно тех, чьи объекты расположены на центральных улицах и в пешеходных зонах.

Всего за время встречи было задано около 20 вопросов, многие из которых получили разъяснения сразу на месте.