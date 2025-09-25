Встреча администрации с жителями прошла в новой поликлинике в Котельниках

На базе новой поликлиники на улице Кузьминская, дом 7б в Котельниках состоялась встреча с жителями в формате выездной администрации. Одной из ключевых тем, которую жители подняли на встрече, стала организация удобного подъезда к поликлинике.

Решение этого вопроса является безусловным приоритетом, но следует учитывать, что строительство новой дороги — сложный и многоэтапный процесс.

На сегодняшний день уже выполнена подготовительная работа: утверждена документация по планировке территории и внесены необходимые изменения в карту объектов местного значения.

В ближайшее время проект, который включает реконструкцию существующего участка улицы Кузьминской, строительство новой дороги до Дзержинского шоссе и организацию двух остановок общественного транспорта, будет направлен на государственную экспертизу.