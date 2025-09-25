Встреча администрации с жителями прошла в новой поликлинике в Котельниках
На базе новой поликлиники на улице Кузьминская, дом 7б в Котельниках состоялась встреча с жителями в формате выездной администрации. Одной из ключевых тем, которую жители подняли на встрече, стала организация удобного подъезда к поликлинике.
Решение этого вопроса является безусловным приоритетом, но следует учитывать, что строительство новой дороги — сложный и многоэтапный процесс.
На сегодняшний день уже выполнена подготовительная работа: утверждена документация по планировке территории и внесены необходимые изменения в карту объектов местного значения.
В ближайшее время проект, который включает реконструкцию существующего участка улицы Кузьминской, строительство новой дороги до Дзержинского шоссе и организацию двух остановок общественного транспорта, будет направлен на государственную экспертизу.
Строительно-монтажные работы начнутся сразу после получения положительного заключения экспертизы. Первый этап, включающий вынос части инженерных сетей, запланирован на зимний период. К асфальтированию проезжей части, тротуаров и благоустройству территории подрядчик приступит с наступлением теплой погоды.
Также в ходе встречи обсудили с жителями вопросы записи на прием к врачам, диспансеризации и вакцинации.