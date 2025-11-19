Встреча администрации с жителями прошла на производстве упаковки в Лобне
Очередной выездной прием состоялся на крупном городском предприятии, которое специализируется на выпуске металлической упаковки. Многие сотрудники живут в Лобне, и специально для них были подготовлены содержательные презентации с рассказом об изменениях в сферах благоустройства, культуры и здравоохранения.
Из-за занятости многие сотрудники предприятия, которое считается одним из лидеров российского рынка металлической упаковки, не всегда быстро узнают о происходящих в городе переменах. «Выездная администрация» восполнила этот пробел.
Немаловажная часть встречи — общение с людьми, которые могут обратиться за консультацией практически без отрыва от производства. На вопросы отвечали глава городского округа Анна Кротова и ее заместители.
«Удобно, потому что не всегда удается с работы выбраться, а тут администрация приехала к нам. Хотелось бы, чтобы таких возможностей было побольше», — поделился впечатлениями сотрудник предприятия Артур Давыдов.
Выездные приемы на предприятиях в администрации Лобни практикуют давно. Такой формат работы значительно экономит ресурсы и время. Причем преимущества очевидны как для сотрудников предприятий, которым не нужно никуда ехать, так и для специалистов администрации, получающих информацию о проблемах и потребностях из первых рук. Для того, чтобы сделать диалог еще более продуктивным, участникам встречи сразу после приема предлагают с помощью специального QR-кода оставить отзыв, который поможет не только улучшить обратную связь, но и дать жизнь новым интересным идеям.