Встреча администрации с жителями прошла на производстве упаковки в Лобне

Очередной выездной прием состоялся на крупном городском предприятии, которое специализируется на выпуске металлической упаковки. Многие сотрудники живут в Лобне, и специально для них были подготовлены содержательные презентации с рассказом об изменениях в сферах благоустройства, культуры и здравоохранения.

Из-за занятости многие сотрудники предприятия, которое считается одним из лидеров российского рынка металлической упаковки, не всегда быстро узнают о происходящих в городе переменах. «Выездная администрация» восполнила этот пробел.

Немаловажная часть встречи — общение с людьми, которые могут обратиться за консультацией практически без отрыва от производства. На вопросы отвечали глава городского округа Анна Кротова и ее заместители.