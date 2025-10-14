Встреча администрации с жителями пройдет в школе №5 в Жуковском 16 октября

В Жуковском на базе общеобразовательной школы №5 имени Гарнаева 16 октября состоится выездная встреча администрация с жителями. Предварительная запись не требуется, прийти и задать вопрос сможет любой желающий.

Отметим, что на мероприятии будут присутствовать глава городского округа Жуковский Андроник Пак, заместители главы, сотрудники профильных управлений администрации города, управляющие организации, депутаты городского Совета депутатов и члены Общественной палаты городского округа Жуковский.

Ранее, 25 сентября, встреча с жителями проводилась в лицее №14 имени Громова. Глава Жуковского вместе с профильными специалистами администрации и организаций, депутатами, членами Общественной палаты ответили на поступившие вопросы горожан. Часть из которых решили на месте, а решение других взяли на контроль.

Вопросы касались благоустройства, работы управляющих компаний, транспорта, спорта и здравоохранения.

Напомним, адрес проведения выездной администрации: улица Гарнаева, 3а. Начало в 18:00.