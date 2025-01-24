Встреча администрации с жителями пройдет в школе № 13 в Жуковском 30 января

Встреча с жителями Жуковского в формате «Выездной администрации» пройдет 30 января в школе № 13. На мероприятии будут присутствовать глава городского округа Жуковский Борис Аубакиров, его заместители, сотрудники администрации по различным направлениям, представители управляющих организаций, депутаты городского совета депутатов и члены общественной палаты.

У жителей будет возможность задать любые интересующие вопросы, обсудить актуальные проблемы города и оставить письменное обращение.

Напомним, формат «Выездной администрации» был запущен с 2024 года и проводится на регулярной основе ежемесячно в разных районах города. Такие встречи уже прошли в школах № 2, 7, 8, 10, 12, лицее № 14, а также на других значимых объектах социальной сферы: во Дворце культуры, спортивном комплексе «Метеор», Жуковской областной клинической больнице и городском парке культуры и отдыха.

Администрация города приглашает всех желающих принять участие в обсуждении важных вопросов и внести свои предложения по улучшению жизни в Жуковском. Мероприятие пройдет по адресу: улица Осипенко, 7. Начало в 18:00.