Встреча администрации с жителями пройдет в Новых Химках 12 марта

Сотрудники профильных ведомств ответят на вопросы местных жителей и выслушают предложения по развитию округа. Встречу проведут 12 марта в Новых Химках.

Получить консультацию и обратиться к специалистам профильных ведомств жители смогут с любым беспокоящим вопросом, касающимся благоустройства, безопасности, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства. Формат выездной администрации уже давно полюбился химчанам. Он позволяет решить актуальные проблемы оперативно и в одном месте.

Помимо этого, жители могут предложить свои идеи по улучшению инфраструктуры округа и подать заявки на реализацию необходимого ремонта.

Выездную администрацию проведут с 18:00 до 20:00 по адресу: микрорайон Новогорск-Планерная, Молодежный проезд, дом 4 на базе школы «Флагман». Важно при себе иметь паспорт.