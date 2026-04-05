Встреча администрации с жителями пройдет в Химках 8 апреля

Мероприятие в формате выездной администрации состоится в микрорайоне Сходня. Участники смогут задать вопросы представителям профильных служб и внести предложения по развитию города.

Собрание будет проходить с 18:00 до 20:00 в лицее № 21 по адресу: 2-й Чапаевский переулок, дом № 3А. Вход свободный для всех желающих.

Химчане смогут обсудить жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство городского округа, социальное обеспечение, безопасность, предпринимательство, здравоохранение и другие вопросы. Также можно будет получить консультацию специалистов по каждой из этих тем.

Председатель местного Совета депутатов Сергей Малиновский подчеркнул, что выездные администрации дают возможность напрямую повлиять на ситуацию в микрорайоне. Каждое обращение фиксируется и передается в работу.

На прошлом собрании, которое проводилось в школе «Лидер» в Старых Химках, специалисты зафиксировали около 120 вопросов и предложений от горожан.