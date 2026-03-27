Встреча администрации с жителями прошла в Химках

В школе «Лидер» в Старых Химках прошла выездная встреча администрации с жителями. Специалисты профильных служб зафиксировали около 120 вопросов и предложений от горожан.

Формат выездных встреч уже хорошо знаком химчанам. Такие мероприятия позволяют не только быстро решать возникающие проблемы, но и учитывать инициативы горожан при планировании дальнейшего развития округа.

«Такие встречи — это важный инструмент для взаимодействия власти и граждан. Мы стремимся к тому, чтобы каждый голос был услышан, и совместными усилиями улучшаем наш город», — отметил лидер Движения общественной поддержки Георгий Шишкин.

Жители смогли задать вопросы и предложить идеи по самым разным направлениям: жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение, социальное обеспечение и другие.

«Продолжаем поддерживать героев СВО и их близких. На выездной администрации каждый может обратиться с возникшими трудностями, и мы обязательно найдем пути решения», — сказал лидер Движения общественной поддержки Владислав Степушин.

В работе «выездной администрации» принял участие и депутатский корпус. Жители смогли лично задать вопросы депутатам Надежде Смирновой и Юлии Мамай. Народные избранники выслушали обращения и взяли предложения на контроль.

Встречи в таком формате проходят на регулярной основе. Это быстрый и удобный способ за один вечер получить консультацию сразу у нескольких специалистов.