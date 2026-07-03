Встреча администрации с жителями поселка Васькино прошла под Чеховом

В рамках традиционной еженедельной встречи сотрудники администрации, депутаты и профильные специалисты пообщались с жителями поселка и соседних деревень. Главной целью стало обсуждение самых насущных проблем граждан.

Больше всего обращений было по темам: благоустройство дворов, уход за зелеными насаждениями, а также капитальный ремонт и содержание домов.

Граждане подняли темы уборки внутридворовых территорий и качества коммунальных услуг. Например, пришедшие на встречу жильцы дома № 33, подняли тему работы системы горячего водоснабжения. Среди завиксированных обращений также зафиксирована просьба отремонтировать крышу, вопросы по срокам реализации государственной программы капитального ремонта здания и подъездов.

Звучали и вопросы по инфраструктуре. Люди просили привести в порядок дорожное покрытие и освещение возле домов № 100–101, а также установить новую детскую площадку.

По части зеленых насаждений поступили пожелания обрезать деревья и кустарники возле многоквартирных домов, расчистить зону вдоль линий электропередачи и спилить сухие деревья у дома № 34. Кроме того, жители выступили за сохранение автобусного маршрута № 24.

Все обращения были оформлены в протокол. Ответственным сотрудникам поручили держать каждый вопрос на контроле и дать каждому заявителю официальный ответ о результатах в ближайшее время.