Встреча администрации с жителями поселка Смирновка прошла в Солнечногорском округе

23 июня в поселке Смирновка городского округа Солнечногорск прошла встреча жителей с представителями администрации. Обсуждались вопросы работы общественного транспорта и перебои с подачей горячей воды.

В поселке Смирновка жители подняли вопросы, связанные с качеством коммунальных услуг и организацией автобусного сообщения. Основное внимание уделили жалобам на снижение температуры горячей воды в дневное время и расписанию маршрута общественного транспорта. Представители администрации зафиксировали обращения и взяли их в работу.

Во встрече участвовали заместитель главы округа Никита Иванов, начальник управления благоустройства и содержания территорий Андрей Макаровский и руководитель территориального отдела Кривцовское-Смирновское Евгения Атаева. Они выслушали обращения жителей и разъяснили порядок дальнейших действий по каждому вопросу.

По словам жителей, утром и вечером горячая вода подается в нормативных параметрах, однако днем температура снижается. Для проверки ситуации принято решение оформить акты замеров в квартирах в разное время суток. Полученные данные передадут в ресурсоснабжающую организацию «Газпром теплоэнерго» и МКП «ИК ЖКХ» для проверки и устранения возможных нарушений.

Жительница поселка Смирновка Таисия Димарова отметила постепенные изменения в работе коммунальных служб и подчеркнула важность текущего контроля.

«За четыре года, что я здесь живу, вижу постепенное улучшение: раньше были проблемы с холодной водой — их решили. Сейчас же беспокоит горячая вода. Мы договорились, что жители обратятся в управляющую компанию для составления актов замеров в квартирах, а муниципалитет подключит специалистов для контроля, чтобы горячая вода соответствовала нормам», — сказала она.

Отдельно обсудили транспортное сообщение. Жители попросили добавить рейсы автобуса № 30 в вечернее время с 20:00 до 22:00, чтобы обеспечить удобное возвращение домой после работы и занятий.

Заместитель главы городского округа Солнечногорск Эдуард Машковцев сообщил, что вопрос прорабатывается совместно с транспортной компанией.

«Мы понимаем запросы людей на расширение вечернего графика: это важно для тех, кто работает допоздна, и для школьников, возвращающихся с кружков и секций. По этому вопросу мы встретимся с „Мострансавто“ на отдельной рабочей группе и постараемся вернуться к жителям с положительным ответом», — отметил он.

По итогам обсуждения все обращения направлены в работу профильных служб. Администрация округа продолжит контроль за ситуацией и проинформирует жителей о результатах рассмотрения каждого вопроса.