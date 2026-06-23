Встреча администрации с жителями поселка Поварово прошла в Солнечногорске

19 июня в Доме культуры «Поварово» прошла выездная встреча администрации городского округа Солнечногорск. Участники рассмотрели вопросы экологии и работу комплекса по переработке отходов «Нева».

В обсуждении участвовали представители региональных министерств, надзорных ведомств, администрации округа и депутаты. Среди них замминистра по содержанию территорий и государственного жилищного надзора Антон Попов, заместитель министра экологии Вадим Воронцов, директор «Мособлэкомониторинга» Константин Малащук, заместитель главы округа Эдуард Машковцев, а также представители депутатского корпуса.

Основное внимание уделили экологической ситуации вокруг комплекса по переработке отходов «Нева». Жители сообщали о проблеме запахов и возможном влиянии объекта на воздух. Представители профильных служб рассказали о текущих работах и мерах по снижению воздействия.

По информации специалистов, на объекте завершили обустройство первой карты. Ее накрыли георешеткой и засыпали песком, что должно снизить распространение запахов. Также продолжается установка системы активной дегазации, которая должна улучшить экологическую ситуацию.

Эдуард Машковцев подчеркнул, что все обращения жителей были рассмотрены и зафиксированы для дальнейшей работы. Он отметил, что по части вопросов уже даны разъяснения, а оставшиеся направлены на дополнительную проработку.

«Все вопросы, которые беспокоят жителей по чистоте воды и воздуха, были рассмотрены. Коллеги дали ответы, а те вопросы, которые не удалось закрыть в полном объеме, записаны для дальнейшей отработки. Держим ситуацию на контроле», — сказал Машковцев.

Всего участники встречи обсудили более 120 обращений от 26 жителей округа. Все они зафиксированы для дальнейшего рассмотрения профильными службами.