Встреча администрации с жителями поселка пансионата Клязьминского водохранилища прошла в Мытищах

В туристическом поселке пансионата Клязьминского водохранилища в Мытищах состоялась встреча жителей с представителями администрации. Мероприятие провел директор территориального управления «Пироговский» Александр Громов.

В обсуждении приняли участие также специалисты управления благоустройства округа, представители управляющей компании и предприятия «Лесопарковое хозяйство».

Жители активно делились своими мнениями и предложениями. Главными темами стали освещение улиц, состояние дорог и тротуаров, озеленение территории, а также развитие инфраструктуры поселка. Все озвученные вопросы взяты на контроль и будут проработаны.

Встреча продемонстрировала приверженность руководства к открытому диалогу, заинтересованность в учете мнения населения и стремление к решению проблем, возникающих перед местным сообществом.