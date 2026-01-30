Встреча администрации с жителями по вопросу благоустройству дворов прошла в Дубне

В Дубне состоялось публичное обсуждение проекта благоустройства крупной дворовой территории в Институтской части города. На встречу с главой городского округа Максимом Тихомировым, несмотря на метель, пришли десятки жителей пяти многоквартирных домов, расположенных на пересечении улиц Мира, Курчатова и Ленинградской.

Вечером 28 января представители администрации и глава города обсудили с собственниками 208 квартир ключевые вопросы: организацию парковочных мест, ремонт тротуаров и освещение зон отдыха. Инициативу в диалоге взял на себя старший по дому Геннадий Диденко, который отметил, что жители активно благоустраивают двор своими силами — высаживают деревья и разбивают цветники. «Проблемы есть, если они решатся, будем благодарны нашей администрации», — сказал он.

После собрания Максим Тихомиров лично осмотрел дворовую территорию и прилегающие улицы, чтобы составить полное представление о ситуации и дать первые поручения своим заместителям. «В работу взяли наказы от жителей, будем работать по направлениям. А в рамках реализации партийного проекта „Городская среда“ Единой России уже весной вернемся в этот двор, чтобы сделать его уютнее и комфортнее», — заявил глава города.

Такие встречи с жителями будут продолжены, а практические работы по благоустройству начнутся во дворах с наступлением теплого времени года.