Встреча администрации с жителями по вопросам ЖКХ прошла в Мытищах

21 мая директор управления ЖКХ Станислав Карнаухов встретился с жителями дома № 14 на 3-й Крестьянской улице. Во время выездной администрации собственникам рассказали о дальнейшей процедуре оценки состояния здания и возможных вариантах решения проблемы.

Во дворе дома собрались представители администрации, депутаты, сотрудники управляющей компании и ресурсоснабжающих организаций. Основной темой разговора стало техническое состояние здания и дальнейшие действия после проведения экспертизы.

Жителям объяснили, как проходит процедура признания дома аварийным и какие решения предстоит принять собственникам. Специалисты также сообщили, что для дальнейшей работы потребуется провести общее собрание жильцов. На нем владельцы квартир смогут определить позицию по капитальному ремонту и другим вопросам, связанным с эксплуатацией дома.

«Если дом признают аварийным, будет определен порядок расселения жителей. В случае принятия собственниками решения о капитальном ремонте дом включат в соответствующую программу», — отметил Станислав Карнаухов.

Во время встречи жители задали вопросы о сроках проведения экспертизы, возможном ремонте и состоянии инженерных сетей. Представители профильных служб дали разъяснения по каждому обращению. В администрации также сообщили, что в ближайшее время собственникам передадут локально-сметный расчет по озвученным вопросам.