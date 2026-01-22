Встреча администрации с жителями по вопросам ЖКХ прошла в Балашихе

Заместитель главы Балашихи Михаил Объедков провел встречу с жителями микрорайона Железнодорожный в рамках выездной администрации. Во встрече также приняли участие Герой России, руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Иван Клещерев и представители структурных подразделений администрации округа.

Участники обсудили безопасность на дорогах, развитие инфраструктуры и транспорт. По просьбе жителей было принято решение рассмотреть возможность установки остановочного павильона на улице Рождественской, дом 8. Одной из главных тем стало содержание территорий в зимний период. Сотрудники администрации разъяснили, что в Балашихе в усиленном режиме продолжаются работы по уборке снега и обработке территорий.

«Пообщались с жителями микрорайона, профильные подразделения взяли в работу вопросы, требующие оперативного решения. Важно, что диалог с жителями продолжается в таком открытом формате», — сказал Михаил Объедков.

Заместители главы Балашихи регулярно проводят встречи с жителями в формате выездной администрации в различных районах города. Это позволяет руководству оперативно реагировать на запросы жителей.