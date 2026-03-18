Встреча администрации с жителями по вопросам ремонта прошла в Мытищах

Выездное мероприятие с участием заместителя главы округа Александра Хаюрова состоялось для проживающих в подъезде многоквартирного дома 8/40 на улице Щербакова. Поводом стали обращения о размерах дверей, несоответствующих ГОСТу.

Представители администрации, фонда капитального ремонта и подрядной организации в срочном порядке выехали на место. Александр Хаюров отметил, что подрядчик установил дверные коробки и входные двери, которые не соответствуют установленным нормативам: взрослому человеку пройти практически невозможно. Высота проема не превышает 175 сантиметров, а установленный магнит препятствует нормальному проходу.

По итогам встречи было принято решение о демонтаже существующих дверных коробок и дверей с последующей установкой новых конструкций, которые будут учитывать максимальные размеры проемов и соответствовать всем требованиям.