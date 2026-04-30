Встреча администрации с жителями по вопросам образования прошла в Мытищах

Выездная встреча сотрудников администрации Мытищ с жителями округа прошла на базе школы № 8. Еженедельную встречу посвятили вопросам образования в Мытищах.

Прием населения осуществляли сотрудники администрации, депутат Московской областной думы Михаил Мурзаков, депутаты фракции «Единой России» в Совете депутатов городского округа Мытищи, а также директора образовательных комплексов.

Для жителей Мытищ наиболее актуальными стали темы, касающиеся реализации программы «Открытый стадион», проведения государственной итоговой аттестации, поступления в колледж, зачисления в первый класс и записи в детский сад. Подробные ответы были даны на все обращения жителей Мытищ, а темы, требующие более детального изучения, взяты на контроль соответствующими профильными ведомствами.

Анонс следующей выездной встречи сотрудников с жителями округа будет обязательно размещен на официальных ресурсах администрации городского округа Мытищи.