Встреча администрации с жителями по вопросам образования прошла в Дубне

Мероприятие в выездном формате впервые посвятили вопросам образования. Специалисты обсудили с горожанами ремонт в зданиях школ и детских садов, отдых детей в летних оздоровительных лагерях и организацию новых открытых спортивных стадионов на площадях учебных заведений.

Исполняющая обязанности заместителя главы городского округа Светлана Жаленкова рассказала, что самые масштабные работы пройдут в гимназии № 3. Там отремонтируют кабинеты, заменят окна и построят новый стадион. На ремонт и закупку оборудования выделено более 150 миллионов рублей из бюджетов разных уровней в рамках федеральных и региональных программ.

Жителей левобережной части Дубны интересовали также вопросы благоустройства Центральной улицы, ремонта тоннеля и реконструкции бани, расширения одной из главных автомагистралей района, улицы Тверской, и организации отделения первой онкологической помощи. Всего на встрече обсудили более 50 вопросов и задач.

«Все взяли в работу. Спасибо жителям за содействие и участие в жизни города», — сказал глава Дубны Максим Тихомиров.