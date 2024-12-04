Встреча администрации с жителями по вопросам медпомощи прошла в Мытищах

Посвященная теме здравоохранения встреча с жителями Мытищ состоялась в поликлинике № 3. На вопросы гостей ответили представители администрации округа и главные врачи.

На мероприятие приехали заместитель главы городского округа Ирина Ваврик, заместитель главного врача Мытищинской больницы Светлана Архипова, заведующий поликлиникой № 3 Заур Альдеров и начальник управления по обеспечению социальных гарантий Наталья Тер-Григорьян.

Горожане задавали вопросы, касающиеся записи к узким специалистам, открытия стоматологического отделения и качества медицинского обслуживания. Все обращения зарегистрировали и взяли в работу.

Отметим, что такие мероприятия позволяют оперативно и в индивидуальном порядке решать проблемы жителей. Информацию о дате и месте следующей встречи опубликуют в телеграмм канале администрации городского округа Мытищи.

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