Встреча администрации с жителями по вопросам медобслуживания прошла в Пушкино

Очередная встреча с жителями в формате выездной администрации прошла в Образовательном комплексе № 8 в Пушкино. Мероприятие объединило порядка 50 человек. Собравшиеся обсудили вопросы медицинского обслуживания населения.

На встрече присутствовал глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов, его заместители, депутаты, представители ресурсоснабжающих организаций, а также главный врач Пушкинской клинической больницы имени Розанова Владимир Мануйлов.

«Акцентировали внимание на сфере здравоохранения. Поступали вопросы по работе первичного звена больницы, по обращению с документами пациентов и электронному медицинскому сервису», — рассказал Максим Красноцветов.

Также на территории Образовательного комплекса № 8 разместили передвижной медицинский комплекс. Участники встречи смогли пройти первый этап диспансеризации: проконсультироваться у врача-терапевта, сделать маммографию, электрокардиограмму, заполнить анкету на выявление хронических заболеваний и рисков их возникновений. Некоторым жителям выдали направление на углубленное обследование.

На встрече также затронули темы жилищно-коммунального хозяйства, земельно-имущественных отношений, благоустройства и образования.