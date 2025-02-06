Встреча администрации с жителями по вопросам электроснабжения домов прошла в Мытищах

Представители администрации, а также сотрудники служб ЖКХ и благоустройства встретились со старшими домов в Мытищах. На мероприятии обсудили вопросы запуска электроснабжения в домах на улице Академика Каргина и на Ярославском шоссе.

На встречу с местными жителями приехали заместитель главы городского округа Мытищи Иван Яськив, специалисты управления жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, а также сотрудники управляющей компании и Мытищинской теплосети.

«Ранее мы встречались с жителями по вопросам запуска электроснабжения в доме № 42 на улице Академика Каргина и в домах № 105 и № 107 на Ярославском шоссе. После ввода в эксплуатацию многоквартирных домов часть инженерных сетей по инвестиционному контракту не передали на баланс администрации, что не позволяло нам технически закрепить их за ресурсоснабжающими организациями», — сказал руководитель муниципалитета.

Сейчас вопрос решили и специалисты ресурсоснабжающей организации приводят сети в нормативное состояние. После проведенных работ на пешеходных зонах временно установят настилы, а с парковок уберут строительный мусор. Полностью восстановят тротуары после завершения ремонта сетей.

На встрече горожане спрашивали также о восстановлении уличной линии освещения и о состоянии гаражно-строительного кооператива, который находится вблизи дома № 105. Профильные специалисты уже работают над решением проблем.