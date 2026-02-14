Встреча администрации с жителями на тему здравоохранения прошла в Лыткарине

Обсудили пополнение врачебного штата и профилактические осмотры. Участники встречи смогли лично обратиться к главе округа, его заместителям и руководителям учреждений.

На очередной выездной администрации жителям округа рассказали, что в 2025 году в Лыткарино пришли работать 24 новых врача, среди которых не только терапевты, но и кардиолог, невролог, онколог, офтальмолог, детский психиатр и травматолог. Благодаря этому медицинские учреждения города укомплектованы кадрами на 91%, что сделало обследования и консультации более доступными.

Больше всего вопросов от жителей касалось оснащения поликлиник и больниц, а также записи к узким специалистам.

Важным направлением работы остается профилактика. 14 и 28 февраля в городе пройдут единые дни диспансеризации в формате «одного окна». За один визит можно сдать анализы, сделать ЭКГ и проконсультироваться с терапевтом. При необходимости пациента направят на УЗИ сердца или компьютерную томографию легких. Только за январь бесплатно обследовались более 1000 человек.