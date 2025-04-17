Встреча администрации с жителями микрорайона Авиаторов прошла в Балашихе

Встреча в формате «Выездная администрация», организованная для обсуждения актуальных вопросов с местными жителями, прошла в Балашихе. На мероприятии присутствовали заместитель главы городского округа Дмитрий Варнавский, заместитель главы Алексей Ковалев и руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Московской области Виталий Белый.
В ходе встречи жители микрорайона Авиаторов смогли задать вопросы представителям профильных управлений администрации, касающиеся транспортной доступности, медицинского обслуживания, жилищной политики и других важных тем. Дмитрий Варнавский отметил, что такие встречи проводятся регулярно.
«Выездная администрация» — это формат встреч представителей местной власти с жителями городского округа для совместного обсуждения различных вопросов, интересующих население. Такие мероприятия способствуют более тесному взаимодействию между властью и гражданами, позволяя оперативно решать возникающие проблемы и повышать качество жизни в микрорайонах.
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