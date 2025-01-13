Встреча администрации с жителями Люберец пройдет в гимназии № 16 15 января

Первое в 2025 году мероприятие в выездном формате состоится в четвертом корпусе учебного заведения, расположенном на улице Воинов-Интернационалистов, дом № 7. Встреча начнется в 18 часов.

Глава городского округа Владимир Волков отметил, что эффективность выездных администраций была доказана в прошедшем году. Всего администрация муниципалитета провела около 50 таких мероприятий. «Видим все предложения жителей, поэтому внедряем новые форматы и формы взаимодействия», — сказал Владимир Волков.

Глава Люберец пообещал, что эта важнейшая работа с населением будет продолжаться, и попросил жителей муниципалитета предлагать места, где необходимо провести выездные встречи.

Напомним, предыдущее общение сотрудников администрации городского округа с жителями состоялось на базе «Люберецкой теплосети». Горожан интересовали вопросы работы управляющих компаний, благоустройства придомовых территорий и общественных пространств, а также другие темы.