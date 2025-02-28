Встреча администрации с жителями Левобережного микрорайона пройдет в Химках

Специалисты профильных ведомств ответят на вопросы жителей в формате выездной администрации. Встречу проведут 5 марта в микрорайоне Левобережный.

Каждый участник мероприятия сможет обратиться к представителям профильных служб с вопросами, касающимися здравоохранения, безопасности, жилищно-коммунального хозяйства.

Такой формат встречи с администрацией уже давно полюбился местным жителям. Открытый диалог позволяет им проявить инициативу и предложить свои идеи по улучшению инфраструктуры округа, а также подать заявки на проведение необходимого ремонта. Большинство вопросов решают оперативно и, что называется, на месте.

Специалисты проведут прием жителей с 18:00 до 20:00 по адресу: улица Совхозная, дом 16 строение 6 на базе школы № 29. Напомним, что для оформления обращения необходимо взять с собой паспорт.