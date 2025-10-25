Встреча администрации с жителями Институтской части города прошла в Дубне

Открытая встреча жителей с командой главы состоялась в Дубне в Институтской части города. В этом году здесь провели важные работы по благоустройству: от ремонта тротуаров до приведения в порядок дворовых территорий. Особое внимание уделили и обустройству набережной Волги.

Отдельно на встрече затронули тему медицины. Так, 28 октября в зале молодежного центра «Инициатива» пройдет медицинский форум. Около 20 узкопрофильных специалистов медико-санитарной части № 9 проведут прием вне стен больницы и расскажут жителям о новых отделениях и оборудовании. Будут разыграны и призы, в том числе, сертификаты на процедуры.

В ходе встречи от жителей также прозвучали конкретные пожелания об обустройстве тротуаров, освещения, проведении капремонта многоквартирного дома. Горожане отмечают, выездная администрация — отличный способ получить ответ на вопрос здесь и сейчас.

«В будущем юбилейном для Дубны году также продолжим выполнять наказы жителей, в том числе те, которые собрали на этой встрече. Наша важная задача, чтобы 70 лет города Институтская часть встретила ухоженной и зеленой. Планируем здесь реализовать ряд важных проектов», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.